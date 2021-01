Conte al Senato, attacco a Italia Viva: ecco cosa può accadere (Di martedì 19 gennaio 2021) Alfie Borromeo Il premier Conte ha ottenuto la fiducia alla Camera, con 321 voti favorevoli, 259 contrari e 27 astenuti. Oggi, martedì 19 gennaio, il premier è chiamato alla prova del Senato dove i numeri sono più incerti: la maggioranza assoluta di 161 al momento non sembra plausibile, ma dopo l’appello di ieri alla Camera qualcuno potrebbe farsi avanti per sostenere il governo. Sono 45 i Senatori iscritti per intervenire durante il dibattito che seguirà le comunicazioni del presidente del Consiglio. Tra loro c’è anche Matteo Renzi, il leader di Italia Viva che ha di fatto creato la spaccatura nell’esecutivo. Gli interventi per le dichiarazioni di voto sono invece otto, e tra loro è previsto anche quello di Matteo Salvini. Conte al Senato, il discorso del ... Leggi su improntaunika (Di martedì 19 gennaio 2021) Alfie Borromeo Il premierha ottenuto la fiducia alla Camera, con 321 voti favorevoli, 259 contrari e 27 astenuti. Oggi, martedì 19 gennaio, il premier è chiamato alla prova deldove i numeri sono più incerti: la maggioranza assoluta di 161 al momento non sembra plausibile, ma dopo l’appello di ieri alla Camera qualcuno potrebbe farsi avanti per sostenere il governo. Sono 45 iri iscritti per intervenire durante il dibattito che seguirà le comunicazioni del presidente del Consiglio. Tra loro c’è anche Matteo Renzi, il leader diche ha di fatto creato la spaccatura nell’esecutivo. Gli interventi per le dichiarazioni di voto sono invece otto, e tra loro è previsto anche quello di Matteo Salvini.al, il discorso del ...

