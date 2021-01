Conferenza stampa Gasperini: «È importante restare nel gruppo delle prime» (Di martedì 19 gennaio 2021) Conferenza stampa Gasperini: le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese Gian Piero Gasperini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese, match valido per il recupero della 10ª giornata. UDINESE NON VINCE DA TEMPO – «Sono tutte statistiche che per quanto riguarda noi lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo pensare alla partita contro un’ottima squadra, stanno avendo qualche difficoltà, ma hanno dimostrato il loro valore. Il campionato è molto equilibrato, ci sono squadre difficili da superare anche nella parte bassa della classifica». CLASSIFICA – «È importante restare nel gruppo delle prime, a parte ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021): le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese Gian Pieroha parlato inalla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese, match valido per il recupero della 10ª giornata. UDINESE NON VINCE DA TEMPO – «Sono tutte statistiche che per quanto riguarda noi lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo pensare alla partita contro un’ottima squadra, stanno avendo qualche difficoltà, ma hanno dimostrato il loro valore. Il campionato è molto equilibrato, ci sono squadre difficili da superare anche nella parte bassa della classifica». CLASSIFICA – «Ènel, a parte ...

