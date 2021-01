Concorso straordinario, ecco le date. Le prove si svolgeranno fra il 15 e il 19 febbraio. Calendario ufficiale (Di martedì 19 gennaio 2021) Come anticipato in precedenza, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le date per concludere le prove del Concorso straordinario scuola secondaria, bloccato a causa della pandemia nel mese di novembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) Come anticipato in precedenza, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato leper concludere ledelscuola secondaria, bloccato a causa della pandemia nel mese di novembre. L'articolo .

