Con l’irresponsabile Renzi impossibile ricucire Il deputato Scerra invita i parlamentari di Italia Viva a smarcarsi dalle posizioni sconsiderate del loro segretario

(Di martedì 19 gennaio 2021) Piena fiducia a Giuseppe Conte. Ponti tagliati inesorabilmente con Matteo, con cui è. Porte aperte, invece, “a chi si mette in un’ottica di lavoro di squadra per il bene del Paese”. E dunque, implicitamente, anche a eventualiani disposti ad abbandonare illeader. Queste sono le premesse che spingono oggi, a poche ore dal voto di Palazzo Madama che potrebbe decidere il futuro di questa governo e dunque di questa legislatura, il vicepresidente M5S alla Camera Filippoa ritenere che ci siano “le condizioni per avere la maggioranza”. Ciò che è certo, onorevole, è che intanto alla Camera il Movimento ha dimostrato piena fiducia a Conte. Non c’è alcun dubbio: Giuseppe Conte ha già dimostrato di aver gestito con straordinario impegno momenti ...