Con il voto in Senato la crisi di governo potrebbe essere chiusa, quella politica ancora no (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'operazione Conte non ha funzionato. Da Palazzo Madama ieri sera è uscito un governo già vecchio, malandato, incespicante su numerini che lo inchiodano a essere minoranza al Senato: il Conte 2 bis, o Conte bis bis, ha incassato la fiducia con soli 156 voti (contrari 140): è pienamente legittimo ma è fragile come un vetro di Murano. La crisi formale forse è chiusa, politicamente no. Matteo Renzi se n'è andato dopo l'ultima intemerata al Senato (tra l'altro rivelando che Conte gli aveva chiesto se volesse un incarico internazionale) ma alla fine non ha ottenuto un governo forte né la testa dell'avvocato: Conte è sempre a Palazzo Chigi con un governo più debole. Qualcosa non ha quadrato. La riflessione futura del diretto interessato ...

