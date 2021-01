Come gli estremisti pro-Trump si preparano all’insediamento di Biden (Di martedì 19 gennaio 2021) Nei frenetici giorni dopo l’attacco al Campidoglio da parte di manifestanti vicini a Donald Trump su Parler, social network statunitense nato per essere la risposta politicamente scorretta a Twitter, l’atmosfera era febbrile. Rifugiatisi da piattaforme in mano alla sinistra radicale (secondo loro) Come le corporativissime Twitter e Facebook – che cominciavano a chiudere le porte a seguaci di QAnon e altri utenti di estrema destra che rifiutavano di accettare la vittoria di Joe Biden alle elezioni di novembre – a poche ore dall’assalto il movimento Trumpiano iniziava a parlare di cosa verrà dopo. “Se dovremo farlo, molti di noi torneranno il 19 gennaio portando le nostre armi, mostrando un sostegno e una determinazione a favore della nostra nazione che il mondo non dimenticherà mai”, commentava sul social network un ... Leggi su wired (Di martedì 19 gennaio 2021) Nei frenetici giorni dopo l’attacco al Campidoglio da parte di manifestanti vicini a Donaldsu Parler, social network statunitense nato per essere la risposta politicamente scorretta a Twitter, l’atmosfera era febbrile. Rifugiatisi da piattaforme in mano alla sinistra radicale (secondo loro)le corporativissime Twitter e Facebook – che cominciavano a chiudere le porte a seguaci di QAnon e altri utenti di estrema destra che rifiutavano di accettare la vittoria di Joealle elezioni di novembre – a poche ore dall’assalto il movimentoiano iniziava a parlare di cosa verrà dopo. “Se dovremo farlo, molti di noi torneranno il 19 gennaio portando le nostre armi, mostrando un sostegno e una determinazione a favore della nostra nazione che il mondo non dimenticherà mai”, commentava sul social network un ...

Ultime Notizie dalla rete : Come gli Come gli estremisti pro-Trump si preparano all insediamento di Biden Wired.it Tamponi agli studenti, scuole in ritardo

La Regione non ha inviato gli atti ai dirigenti e le famiglie non sono state avvertite. Domani si parte nelle farmacie private e giovedì all’Afas ...

Covid, l'eredità che lascia è la stanchezza cronica

Una malattia poco nota e senza cause, la sindrome da fatica cronica. E una strana sovrapposizione con Covid. Studio in 50 Neurologie italiane per segnalare ...

