Come attivare la tariffa Kena 9,99: tutto illimitato, 100 GB e fino a 50€ di credito gratis (Di martedì 19 gennaio 2021) Come ottenere chiamate ed SMS illimitati e 100 GB per navigare a 9,99€? Basta passare alla tariffa Kena 9,99€, la tariffa operator attack del virtuale Tim è limitato alla portabilità del numero e proposta a determinati operatori di provenienza. Infatti, l'offerta è sottoscrivibile solo per chi mantiene il proprio numero portandolo dai seguenti operatori: iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, ho mobile, Tiscali, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, WelCome Italia, Withu Mobile. Dunque, la tariffa tutto illimitato e con 100 GB è dedicata ai clienti iliad e di alcuni operatori virtuali che non utilizzano le reti Tim.

