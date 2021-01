(Di martedì 19 gennaio 2021) , una nuova disciplina partita dall’estremo oriente e ora diffusa in tutto il mondo Un volume, pubblicato da Cnr Edizioni, frutto di un anno e mezzo di ricerca congiunta tra il Cai, per iniziativa del suo Comitato Scientifico Toscano, recepita e ampliata dal Comitato scientifico centrale (Cai-Csc),… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Cnr Cai

Corriere Nazionale

Cnr e Cai pubblicano il libro della Terapia Forestale, una nuova disciplina partita dall’estremo oriente e ora diffusa in tutto il mondo Un volume, pubblicato da Cnr Edizioni, frutto di un anno e m ...

La Terapia Forestale: come curarsi con il potere salutare dei boschi

Per la prima volta un libro raccoglie tutte le evidenze scientifiche sui benefici psicofisici dello stare a contatto con la natura. La «Forestfulness» è la nuova mindfulness ambientata nel bosco ...