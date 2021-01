Cinema: film su Calcio storico fiorentino premiato a Hollywood. «Quattro colori», di Donal Moloney (Di martedì 19 gennaio 2021) ha ottenuto il terzo posto al festival Hollywood Independent filmmaker Awards, «Quattro colori», film-documentario di Donal Moloney sul Calcio storico fiorentino, presentato in anteprima lo scorso giugno, che svela le origini, la tradizione, le vite dietro al gioco che da cinque secoli appassiona Firenze Leggi su firenzepost (Di martedì 19 gennaio 2021) ha ottenuto il terzo posto al festivalIndependentmaker Awards, «»,-documentario disul, presentato in anteprima lo scorso giugno, che svela le origini, la tradizione, le vite dietro al gioco che da cinque secoli appassiona Firenze

SkyTG24 : Procida Capitale della Cultura 2022 e protagonista di tanti film - iamluca23 : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Sky Rojo: sesso e adrenalina nel trailer della nuova serie dai creatori de La casa di carta - lucadif79 : @Theeyesofworld Si si sicuramente non sei stata la sola. All uscita del cinema parlando con un amico spiegando alcu… - DiscoverTrieste : Hai già acquistato l'accredito per il @TriesteFilmFest? Dal 21 al 30 gennaio ONLINE il principale appuntamento ital… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Ben Affleck: dopo la rottura con Ana de Armas spunta un curioso oggetto nel suo bidone della spazzatura… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema film Nuovo Cinema Vercelli , i film come una volta Corriere della Sera Disney Plus si amplia, da febbraio il nuovo canale Star: tutte le novità

DIsney Plus, in arrivo da febbraio il nuovo canale Star che permetterà di arricchire l'offerta della piattaforma: scopriamo tutte le novità.

Frozen 2 è il film più visto in streaming nel 2020

Frozen 2 è stato il film di animazione più visto in streaming nel 2020, Elsa e Anna hanno trionfato in tutto il mondo ...

DIsney Plus, in arrivo da febbraio il nuovo canale Star che permetterà di arricchire l'offerta della piattaforma: scopriamo tutte le novità.Frozen 2 è stato il film di animazione più visto in streaming nel 2020, Elsa e Anna hanno trionfato in tutto il mondo ...