Cina | profitti di società statali aumentati fino al 25% nel 2020 nonostante pandemia

(Teleborsa) – I profitti di oltre venti società statali cinesi sono aumentati fino al 25% lo scorso anno, nonostante l'impatto della pandemia, secondo quanto comunicato dalla Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato. Le entrate totali per le società sono aumentate del 2,2% rispetto al 2019 a 30,3 trilioni di yuan (3.900 miliardi di euro), ha detto Peng Huagang, segretario generale della commissione, in una conferenza stampa. Peng ha anche detto che gli utili sono aumentato del 2,1% a 1,4 trilioni di yuan (177 miliardi di euro) e che quelli di 24 aziende hanno registrato rialzi fino al 25%, senza tuttavia fornire dettagli specifici su quali società fossero.

(Teleborsa) – I profitti di oltre venti società statali cinesi sono aumentati fino al 25% lo scorso anno, nonostante l’impatto della pandemia, secondo quanto comunicato dalla ...

Le imprese statali (Soe) della Cina, amministrate centralmente, hanno visto i loro profitti netti combinati raggiungere 1,4 trilioni di yuan (215,77 miliardi di dollari) l’anno scorso, in ...

