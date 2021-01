(Di martedì 19 gennaio 2021) . Come riporta l' , unaanziana ha evitato per un pelo gravi lesioni quando un enormesi è ...

paradisoa1 : RT @ValeDomenici: Voglio vivere nei video musicali di Björk: essere sposata con un gatto gigante che porta giacca e camicia, trasformarmi g… - ValeDomenici : Voglio vivere nei video musicali di Björk: essere sposata con un gatto gigante che porta giacca e camicia, trasform… - astroeventi : Nella costellazione del Cigno a circa 1800 anni luce troviamo KOI-5Ab, un pianeta gigante gassoso in un sistema com… -

Ultime Notizie dalla rete : Cigno gigante

Il Mattino

Cigno gigante si schianta contro la finestra di un appartamento, donna viva per miracolo. Come riporta l'Independent, una donna anziana ha evitato per un pelo gravi lesioni quando un ...Koi-5aB, era già stato scovato nel buio del cosmo nel 2009, grazie al telescopio spaziale Kepler della Nasa. Oggi è arrivata la conferma. Il pianeta con ben tre soli esiste davvero. Niente fantascienz ...