Ciclocross | perché l’Italia | tra gli uomini | è indietro rispetto ad altre nazioni?

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il, in Italia, ormai viaggia a due velocità. Da un lato ci sono le donne, che tante soddisfazioni hanno regalato al Bel Paese negli ultimi anni. Basti pensare, ad esempio, che Alice Maria Arzuffi è stata l’ultima atleta non proveniente dai Paesi Bassi capace di vincere per due stagioni consecutive una tappa di Superprestige e che Eva Lechner è stata l’unica non orange ad arrivare sul podio di una competizione per nazionali nelle ultime due stagioni. Dall’altro, invece, ci sono gli, categoria ove le cose sono decisamente diverse. Il sesto posto di Giole Bertolini ai Mondiali di Valkenburg 2018 è stato l’ultimo grande risultato di un atleta nostrano in campo internazionale. Da quel momento,è stata completamente assente dagli ordini d’arrivo delle manifestazioni più importanti. Non solo sembrano lontanissimi i ...