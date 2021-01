Ciclismo, come stanno Kelderman e Schillinger dopo l’incidente? (Di martedì 19 gennaio 2021) Wilco Kelderman e Andreas Schillinger hanno fornito aggiornamenti sulle loro condizioni dopo l’incidente che loro, e altri cinque portacolori della Bora-Hansgrohe, hanno subito sabato scorso in prossimità del Lago di Garda durante un allenamento di gruppo in occasione del training camp della formazione. I due sono stati i più colpiti in occasione dell’impatto subito contro un suv che ha tagliato loro la strada centrandoli in pieno. Kelderman ha sofferto una commozione cerebrale e una frattura alle vertebre, mentre Schillinger ha subito diverse fratture alle vertebre. Kelderman ha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni tramite Instagram, dicendo che sarà costretto a prendersi diverse settimane di stop dalla bici a causa dei suoi infortuni. Tra l’altro ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Wilcoe Andreashanno fornito aggiornamenti sulle loro condizioniche loro, e altri cinque portacolori della Bora-Hansgrohe, hanno subito sabato scorso in prossimità del Lago di Garda durante un allenamento di gruppo in occasione del training camp della formazione. I due sono stati i più colpiti in occasione dell’impatto subito contro un suv che ha tagliato loro la strada centrandoli in pieno.ha sofferto una commozione cerebrale e una frattura alle vertebre, mentreha subito diverse fratture alle vertebre.ha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni tramite Instagram, dicendo che sarà costretto a prendersi diverse settimane di stop dalla bici a causa dei suoi infortuni. Tra l’altro ...

