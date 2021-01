Ciak nuovo film di Paolo Genovese con Mastandrea, Buy, Servillo (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono iniziate a Roma le riprese de Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese che, dopo aver diretto Supereroi, di prossima uscita, torna dietro la macchina da presa con una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. La racconta attraverso la vita di un uomo (Valerio Mastandrea), due donne (Margherita Buy e Sara Serraiocco) e un ragazzino (Gabriele Cristini) che, convinti di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso (Toni Servillo) in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza. E se possibile, trovare la forza di ricominciare e innamorarsi di nuovo della vita, il cui inestimabile valore viene messo in primo piano. Pluripremiato autore di titoli di grande successo come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono iniziate a Roma le riprese de Il primo giorno della mia vita diche, dopo aver diretto Supereroi, di prossima uscita, torna dietro la macchina da presa con una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. La racconta attraverso la vita di un uomo (Valerio), due donne (Margherita Buy e Sara Serraiocco) e un ragazzino (Gabriele Cristini) che, convinti di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso (Toni) in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza. E se possibile, trovare la forza di ricominciare e innamorarsi didella vita, il cui inestimabile valore viene messo in primo piano. Pluripremiato autore di titoli di grande successo come ...

CorriereCitta : Ciak nuovo film di Paolo Genovese con Mastandrea, Buy, Servillo - sfiorata82 : RT @ciakmag: Primo ciak per il nuovo film di #PaoloGenovese ?? con #ToniServillo, #ValerioMastandrea, #MargheritaBuy, #SaraSerraiocco, #Gior… - ciakmag : Primo ciak per il nuovo film di #PaoloGenovese ?? con #ToniServillo, #ValerioMastandrea, #MargheritaBuy,… - TizianoPesce : RT @UispNazionale: I video più visti nello #sport sociale e per tutti ?? Nuovo appuntamento settimanale con la rubrica MovieMenti, con i vid… - UispNazionale : I video più visti nello #sport sociale e per tutti ?? Nuovo appuntamento settimanale con la rubrica MovieMenti, con… -