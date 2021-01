Christopher Nolan e Steve McQueen scrivono al governo inglese | Il cinema è sull' orlo dell' abisso

(Di martedì 19 gennaio 2021) Un'accorata richiesta di aiuto da parte dei cineasti inglesi affinché ilvada in soccorsoe realtàtografiche messe in ginocchio dall'emergenza sanitaria.sono tra i firmatari di una lettera scritta da oltre 40 figure chiave'industriatografica e rivolta al Cancelleriere UK Rishi Sunak in cui si chiede maggior sostegno all'industria dela causa'attuale emergenza sanitaria. Tra i firmataria lettera troviamo, Ridley ...

News24_it : RT @SkyTG24: 20 anni fa usciva 'Memento', il thriller rompicapo di Christopher Nolan - marcopopolizio : RT @SkyTG24: 20 anni fa usciva 'Memento', il thriller rompicapo di Christopher Nolan - SkyTG24 : 20 anni fa usciva 'Memento', il thriller rompicapo di Christopher Nolan - DaSiracusa : RT @fdecollibus: Nel dubbio ho chiesto a Christopher Nolan di spiegarmi bene la mossa di Renzi #maratonamentana - fdecollibus : Nel dubbio ho chiesto a Christopher Nolan di spiegarmi bene la mossa di Renzi #maratonamentana -

Ultime Notizie dalla rete : Christopher Nolan

Un successo mai visto e un personaggio che non verrà mai dimenticato, così come l'attore che gli ha dato vita.Un'accorata richiesta di aiuto da parte dei cineasti inglesi affinché il governo vada in soccorso delle realtà cinematografiche messe in ginocchio dall'emergenza sanitaria. Christopher Nolan e Steve M ...