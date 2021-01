Christopher Nolan e Ridley Scott | la lettera per salvare le sale cinematografiche

(Di martedì 19 gennaio 2021) «I cinema britannici sono affacciati sull’orlo di un abisso. Abbiamo urgente bisogno di fondi mirati, per far sì che le generazioni future possano godere della magia del cinema». Christopher Nolan e Ridley Scott, insieme ad altre quaranta personalità di spicco del settore cinematografico, hanno usato parole semplici e dure per chiedere al cancelliere inglese Rishi Sunak di varare nuove e più efficaci misure economiche volte a salvaguardare le sale tradizionali.

Un successo mai visto e un personaggio che non verrà mai dimenticato, così come l'attore che gli ha dato vita.Un'accorata richiesta di aiuto da parte dei cineasti inglesi affinché il governo vada in soccorso delle realtà cinematografiche messe in ginocchio dall'emergenza sanitaria. Christopher Nolan e Steve M ...