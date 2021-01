Christopher Nolan e la lettera per salvare i cinema

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Che il mondo dell’arte e dello spettacolo sia uno dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria non è una novità. Eppure, quando si chiede di sostenere l’industriatografica, a partire dalla riapertura delle sale, i piani alti si confondono. E non solo nel nostro paese.è solo il primo di un gruppo di più di 40 personalità di spicco delbritannico ad aver firmato unaindirizzata al governo di Sua Maestà. Tra gli altri firmatari troviamo Steve McQueen, Ridley Scott e Jude Law, giusto per fare qualche nome. La richiesta è quella di intervenire con più vigore a favore delle sale, destinate altrimenti a chiusure definitive. Inel Regno Unito hanno infatti chiuso le porte dall’inizio della pandemia. E nonostante i finanziamenti del ...