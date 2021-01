Chiusure Covid: dramma psicologico degli imprenditori (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le Camere di Commercio del Fvg raccolgono il grido di tante pmi e attaccano: «Gli esperti vedono solo il disagio psicologico degli studenti in Dad, ma nessuno pensa a quello di imprenditori e loro collaboratori» «Nel momento in cui l’attenzione di tutti è puntata sul disagio psicologico degli studenti a scuole chiuse e se ne chiede la riapertura senza che nemmeno siano state poste in essere dal Governo le idonee misure per consentire un rientro in piena sicurezza, ci stupiamo che nessuno degli esperti impegnati in questa emergenza, in tutti questi mesi, abbia speso una sola parola di preoccupazione per l’esasperazione interiore a cui sono arrivati tantissimi nostri imprenditori: è ora che si aprano gli occhi e si agisca a tutela anche dell’impatto ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le Camere di Commercio del Fvg raccolgono il grido di tante pmi e attaccano: «Gli esperti vedono solo il disagiostudenti in Dad, ma nessuno pensa a quello die loro collaboratori» «Nel momento in cui l’attenzione di tutti è puntata sul disagiostudenti a scuole chiuse e se ne chiede la riapertura senza che nemmeno siano state poste in essere dal Governo le idonee misure per consentire un rientro in piena sicurezza, ci stupiamo che nessunoesperti impegnati in questa emergenza, in tutti questi mesi, abbia speso una sola parola di preoccupazione per l’esasperazione interiore a cui sono arrivati tantissimi nostri: è ora che si aprano gli occhi e si agisca a tutela anche dell’impatto ...

Il diritto all'istruzione negato e il Covid-19 rischia di peggiorare la situazione. Se in Italia la ripresa delle scuole resta un nodo ancora da sciogliere, a milioni di bambini rifugiati nel mondo il ...

Il diritto all'istruzione negato e il Covid-19 rischia di peggiorare la situazione. Se in Italia la ripresa delle scuole resta un nodo ancora da sciogliere, a milioni di bambini rifugiati nel mondo il ...