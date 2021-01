Chiede soldi per non pubblicare foto hot 14enne, arrestato nel Bresciano (Di martedì 19 gennaio 2021) BRESCIA (ITALPRESS) – La polizia di Stato di Brescia ha arrestato un 21enne di origini egiziane responsabile di estorsione nei confronti dei genitori di una ragazza adolescente di 14 anni.L'attività investigativa è scaturita dalla denuncia dei genitori della minore, costretti a pagare 1.200 euro in contanti per impedire la divulgazione di alcune immagini intime della figlia quattordicenne che il giovane, nel breve periodo di frequentazione con la ragazza, sarebbe riuscito ad ottenere. La coppia ha denunciato anche che il ragazzo, in cambio della distruzione delle fotografie, avrebbe chiesto all'adolescente di compiere atti sessuali.Dopo avere pagato quanto richiesto, l'estorsione sarebbe proseguita con l'ulteriore richiesta di 5 mila euro. Così, i genitori, esasperati, hanno chiesto aiuto alla Polizia Postale di Brescia, per mettere fine al dramma che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) BRESCIA (ITALPRESS) – La polizia di Stato di Brescia haun 21enne di origini egiziane responsabile di estorsione nei confronti dei genitori di una ragazza adolescente di 14 anni.L'attività investigativa è scaturita dalla denuncia dei genitori della minore, costretti a pagare 1.200 euro in contanti per impedire la divulgazione di alcune immagini intime della figlia quattordicenne che il giovane, nel breve periodo di frequentazione con la ragazza, sarebbe riuscito ad ottenere. La coppia ha denunciato anche che il ragazzo, in cambio della distruzione dellegrafie, avrebbe chiesto all'adolescente di compiere atti sessuali.Dopo avere pagato quanto richiesto, l'estorsione sarebbe proseguita con l'ulteriore richiesta di 5 mila euro. Così, i genitori, esasperati, hanno chiesto aiuto alla Polizia Postale di Brescia, per mettere fine al dramma che ...

