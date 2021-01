Chi è Junior Firpo, il terzino del Barcellona nel mirino del Milan (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Milan punta Junior Firpo. Il club rossonero sta disputando una stagione veramente entusiasmante, punta senza mezzi termini alla vittoria dello scudetto. Le prossime partite saranno fondamentale, così come le mosse di calciomercato della dirigenza. L’arrivo di Mario Mandzukic non ha bisogno di presentazioni, si tratta di un calciatore di grande esperienza e qualità, può giocare come alternativa a Zlatan Ibrahimovic ma anche da esterno come dimostrato in diverse occasioni con la maglia della Juventus. I rossoneri non si fermano e hanno messo nel mirino anche un terzino, il nome caldo è quello di Junior Firpo del Barcellona. Chi è Junior Firpo Junior Firpo (Photo by Michael ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilpunta. Il club rossonero sta disputando una stagione veramente entusiasmante, punta senza mezzi termini alla vittoria dello scudetto. Le prossime partite saranno fondamentale, così come le mosse di calciomercato della dirigenza. L’arrivo di Mario Mandzukic non ha bisogno di presentazioni, si tratta di un calciatore di grande esperienza e qualità, può giocare come alternativa a Zlatan Ibrahimovic ma anche da esterno come dimostrato in diverse occasioni con la maglia della Juventus. I rossoneri non si fermano e hanno messo nelanche un, il nome caldo è quello didel. Chi è(Photo by Michael ...

infoitsport : Milan, occhi su Junior Firpo come vice-Theo Hernandez: ecco chi è il terzino del Barça - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Milan, occhi su Junior Firpo come vice-Theo Hernandez: ecco chi è il terzino del Barça - DavohtheKing : RT @MilanNewsit: Milan, occhi su Junior Firpo come vice-Theo Hernandez: ecco chi è il terzino del Barça - sportli26181512 : Milan, occhi su Junior Firpo come vice-Theo Hernandez: ecco chi è il terzino del Barça: Dopo aver preso il vice-Ibr… - ale_taia : RT @MilanNewsit: Milan, occhi su Junior Firpo come vice-Theo Hernandez: ecco chi è il terzino del Barça -