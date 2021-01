Chi è Allegra Galimberti, la moglie di Nicola Porro (Di martedì 19 gennaio 2021) Nicola Porro, noto giornalista e conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4, in onda ogni lunedì, è sposato con Allegra Galimberti. Allegra Galimberti è la moglie di Nicola Porro e la donna che è accanto al giornalista da diversi anni. Riservata e lontano dai riflettori, è estranea al mondo dello spettacolo e ha sempre protetto la sua privacy e quella dei figli. La coppia infatti ha avuto due bambini: Ferdinando e Violetta. Porro, 51 anni, ha due figli: Ferdinando e Violetta. Il giornalista è nato a Roma ma di origini pugliesi ed è professionista dal 1997. Nel 2013 Porro ha raggiunto la notorietà grazie alla conduzione di Virus – Il contagio delle idee. Poi lo sbarco a Mediaset, conducendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021), noto giornalista e conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4, in onda ogni lunedì, è sposato conè ladie la donna che è accanto al giornalista da diversi anni. Riservata e lontano dai riflettori, è estranea al mondo dello spettacolo e ha sempre protetto la sua privacy e quella dei figli. La coppia infatti ha avuto due bambini: Ferdinando e Violetta., 51 anni, ha due figli: Ferdinando e Violetta. Il giornalista è nato a Roma ma di origini pugliesi ed è professionista dal 1997. Nel 2013ha raggiunto la notorietà grazie alla conduzione di Virus – Il contagio delle idee. Poi lo sbarco a Mediaset, conducendo ...

NullOthersider : @magicadespell78 Fantasiosa, allegra, leader, piena di idee e progetti, ho smesso di leggere e mi son voltata dietr… - FreeWor07126242 : Day non sa che Rod chiedeva di sua madre ieri, non sa perché Ros piangeva, perché non l'ha chiesto, Day aveva dirit… - VoyeurDude1 : @Graffio516 C’è chi vuole vedere la persona reale una volta compreso che è una persona allegra. Fossi sempre allegr… - AnnalisaAbbatt2 : RT @Scilla60195998: Dayane allegra e pimpante. Sofia manco ci pensa. Rosalinda e Tommy addolorati. La differenza del cuore si vede da quest… - Scilla60195998 : Dayane allegra e pimpante. Sofia manco ci pensa. Rosalinda e Tommy addolorati. La differenza del cuore si vede da q… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Allegra Chi sono Alessandra e Allegra Gucci, le figlie di Patrizia Reggiani DiLei Chi è Allegra Galimberti, la moglie di Nicola Porro

Nicola Porro, noto giornalista e conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4, in onda ogni lunedì, è sposato con Allegra Galimberti.

Sanremo 2021: chi sono gli Extraliscio, in gara con la canzone “Bianca Luce Nera” feat. Davide Toffolo

Sanremo 2021: chi sono gli Extraliscio, in gara con la canzone “Bianca Luce Nera” feat. Davide Toffolo Tra i 26 Campioni del Festival di Sanremo 2021 troviamo anche gli Extraliscio insieme a Davide To ...

Nicola Porro, noto giornalista e conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4, in onda ogni lunedì, è sposato con Allegra Galimberti.Sanremo 2021: chi sono gli Extraliscio, in gara con la canzone “Bianca Luce Nera” feat. Davide Toffolo Tra i 26 Campioni del Festival di Sanremo 2021 troviamo anche gli Extraliscio insieme a Davide To ...