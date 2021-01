Chelsea, Lampard: “La gente ci voleva contendenti al titolo ma non abbiamo giocatori come Hazard o Diego Costa…” (Di martedì 19 gennaio 2021) Questa sera la sfida al Leicester e Franck Lampard parla molto chiaro in merito alle ambizioni del suo Chelsea in ottica campionato. Dopo una campagna acquisti importante, i blues erano stati dati per contendenti alla vittoria finale in Premier League anche se in questo momento la classifica dice cose ben diverse. 29 punti all'attivo contro i 37 del Manchester United capolista. L'ex leggenda del club di Londra ha spiegato, come riporta Goal, la situazione e le ambizioni dei suoi.Lampard: "Non abbiamo Hazard o Diego Costa che fa 30 gol..."caption id="attachment 1060133" align="alignnone" width="1024" Lampard (getty images)/caption“La gente parlava di noi come contendenti al ... Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) Questa sera la sfida al Leicester e Franckparla molto chiaro in merito alle ambizioni del suoin ottica campionato. Dopo una campagna acquisti importante, i blues erano stati dati peralla vittoria finale in Premier League anche se in questo momento la classifica dice cose ben diverse. 29 punti all'attivo contro i 37 del Manchester United capolista. L'ex leggenda del club di Londra ha spiegato,riporta Goal, la situazione e le ambizioni dei suoi.: "NonCosta che fa 30 gol..."caption id="attachment 1060133" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption“Laparlava di noial ...

ItaSportPress : Chelsea, Lampard: 'La gente ci voleva contendenti al titolo ma non abbiamo giocatori come Hazard o Diego Costa...'… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Tomori vicino al Milan, Lampard conferma la cessione L'allenatore del Chelsea: 'Non gioca, può partire in prestito' - ansacalciosport : Tomori vicino al Milan, Lampard conferma la cessione. L'allenatore del Chelsea: 'Non gioca, può partire in prestito… - ansacalciosport : Tomori vicino al Milan, Lampard conferma la cessione. L'allenatore del Chelsea: 'Non gioca, può partire in prestito… - AnsaLombardia : Tomori vicino al Milan, Lampard conferma la cessione. L'allenatore del Chelsea: 'Non gioca, può partire in prestito… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Lampard Leicester e Chelsea, stessi numeri ma classifica diversa: Lampard si rilancia? La Gazzetta dello Sport LIVE Calciomercato Milan, notizie in tempo reale: Manduzkic, oggi la firma. Tomori ai dettagli

LIVE Calciomercato Milan: tutte le notizie e le trattative dei rossoneri aggiornate in diretta e in tempo reale ...

Calcio, Tomori sempre più vicino al Milan. Mandzukic oggi la firma

Il tecnico Lampard dà il via libera per la cessione in prestito di Tomori dal Chelsea al Milan, la Juventus che proprio dal club inglese vede la strada ...

LIVE Calciomercato Milan: tutte le notizie e le trattative dei rossoneri aggiornate in diretta e in tempo reale ...Il tecnico Lampard dà il via libera per la cessione in prestito di Tomori dal Chelsea al Milan, la Juventus che proprio dal club inglese vede la strada ...