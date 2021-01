Che Leicester! Chelsea k.o. e notte in vetta. Il West Ham punta la zona Champions (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una notte in vetta per il Leicester. Le Foxes superano 2 - 0 un Chelsea in difficoltà e si prendono il momentaneo primo posto in classifica a quota 38 punti. In attesa della riposta del Manchester ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Unainper il Leicester. Le Foxes superano 2 - 0 unin difficoltà e si prendono il momentaneo primo posto in classifica a quota 38 punti. In attesa della riposta del Manchester ...

Rikymilanista92 : RT @PremierShowIT: Due gol nel primo tempo lanciano il Leicester momentaneamente in vetta alla classifica. Terza sconfitta nelle ultime cin… - PremierShowIT : Due gol nel primo tempo lanciano il Leicester momentaneamente in vetta alla classifica. Terza sconfitta nelle ultim… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Che #Leicester! #Chelsea k.o. e notte in vetta. Il #WestHam punta la zona Champions - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Che #Leicester! #Chelsea k.o. e notte in vetta. Il #WestHam punta la zona Champions - ETGazzetta : Che #Leicester! #Chelsea k.o. e notte in vetta. Il #WestHam punta la zona Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Che Leicester Il Leicester è la prima squadra di Premier che celebra i suoi gol rispettando il distanziamento Rivista Undici Premier League: Leicester in testa per una notte, il Chelsea affonda

La squadra di Brendan Rodgers batte 2-0 i blues e scavalca momentaneamente il Manchester United in vetta alla classifica. Decidono le reti nel primo ...

Premier League, Leicester in vetta al campionato: batosta Chelsea

La serata di Premier League si conclude con il botto e regala, almeno temporaneamente, una nuova capolista al campionato inglese ...

La squadra di Brendan Rodgers batte 2-0 i blues e scavalca momentaneamente il Manchester United in vetta alla classifica. Decidono le reti nel primo ...La serata di Premier League si conclude con il botto e regala, almeno temporaneamente, una nuova capolista al campionato inglese ...