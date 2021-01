Cerruti | Ricordate cosa si diceva a Milanello?

Leggi su sportevai

(Di martedì 19 gennaio 2021) Si sofferma sull'infinito Ibrahimovic ma anche sulle mosse di mercato del Milan Albertonel suo editoriale per Milannews. La firma della Gazzetta ricorda che per lo svedese è la quinta doppietta quella segnata a Cagliari e che è già a quota 12 gol come Lukaku, soltanto tre meno del capocannoniere Ronaldo , ma con una media migliore. ...