C' eravamo tanto amati | uno spaccato del Paese che convince ancora oggi

C'eravamo tanto amati Con Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli. Regia di Ettore Scola. Produzione Italia 1974. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Trent'anni di vita italiana visto attraverso le vicende di tre personaggi che a 20 anni sono amici (combattono insieme tra i partigiani) eppoi nel corso delle stagioni sempre meno, perchè il Paese come loro ha preso vie diverse. Gassman il più duro e arrivista è saltato sul carro del miracolo economico è diventato imprenditore e milionario, anche se per farlo ha dovuto eliminare molti scrupoli. Un altro (Stefano Satta Flores) è diventato insegnante, ha seguito la sua passione per il cinema, ma a 50 anni è solo un modesto vice della critica. Il terzo (Manfredi) è diventato infermiere e lo è rimasto, ma ha un cuore grande così ed è sempre stato fedele ai suoi ideali.

