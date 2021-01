Ceccanti dà i voti al governo (di oggi e di domani): con gli anti-Ue non si può governare (Di martedì 19 gennaio 2021) I timori di Bruxelles non sono solo sulla governance del Recovery Plan, quanto nel fatto che le forze antisistema, Lega e Fdi possano prendere il governo e ancor più il Quirinale. Lo dice a Formiche l’on. Stefano Ceccanti, deputato e costituzionalista del Pd, secondo cui Bruxelles può fare fino a un certo punto: “Il più lo ha già fatto, alla fine la responsabilità è nostra, con gli assetti di governo possibili.” La stampa straniera ieri ha puntato l’indice sui ritardi italiani per il Recovery: anche loro disseminano mine sulla strada del governo? La stampa straniera è ben consapevole che la crisi rallenta il Piano e lo rende più incerto, e non a caso ha anche reagito negativamente a una crisi di governo esplosa senza che chi l’ha provocata abbia indicato ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) I timori di Bruxelles non sono solo sulla governance del Recovery Plan, quanto nel fatto che le forzesistema, Lega e Fdi possano prendere ile ancor più il Quirinale. Lo dice a Formiche l’on. Stefano, deputato e costituzionalista del Pd, secondo cui Bruxelles può fare fino a un certo punto: “Il più lo ha già fatto, alla fine la responsabilità è nostra, con gli assetti dipossibili.” La stampa straniera ieri ha puntato l’indice sui ritardi italiani per il Recovery: anche loro disseminano mine sulla strada del? La stampa straniera è ben consapevole che la crisi rallenta il Piano e lo rende più incerto, e non a caso ha anche reagito negativamente a una crisi diesplosa senza che chi l’ha provocata abbia indicato ...

I dem mettono già in chiaro cosa accadrà con Conte dopo la tempesta. E spunta già la lista delle richieste. Lo scenario Il premier Giuseppe Conte ha ottenuto il sì della Camera con 321 sì e 259 no, og ...

Per capire meglio ciò che sta accadendo in Parlamento occorre partire da un paletto: non è vero che per ottenere la fiducia il governo Conte avrà bisogno di 161 voti ...

