Cavernago | sollevatore telescopico in fiamme

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Nella mattinata di martedì (19 gennaio) i Vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti per l’incendio di unin via del castello di Malpaga a. Una volta spente lei pompieri hanno bonificato l’area compromessa e hanno messo in sicurezza il mezzo interessato. Ancora da stabilire le cause del rogo. Non ci sono feriti. L'articolo BergamoNews.