Caterina Balivo | il look non convince | la durissima critica

(Di martedì 19 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice televisivaè stata duramenteta per la scelta di un suo. Ecco che cosa è successo.ha ricevuto dure critiche per un post pubblicato sui social. Laormai manca dal mondo della televisione già da diverso tempo, dopo che è stata cancellata la trasmissione Vieni da me

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Buondi` da uno dei portoni piu` belli d’Italia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Buondi` da uno dei portoni piu` belli d’Italia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Buondi` da uno dei portoni piu` belli d’Italia' - napolimagazine : FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Buondi` da uno dei portoni piu` belli d’Italia' - apetrazzuolo : FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Buondi` da uno dei portoni piu` belli d’Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

YouMovies

La conduttrice televisiva Caterina Balivo è stata duramente criticata per la scelta di un suo look. Ecco che cosa è successo."Buondi` da uno dei portoni piu` belli d’Italia. Oggi giornata impegnativa per il nostro Paese... secondo voi cosa succedera`? #caterinabalivo #caterinasecrets" scrive su Instagram la conduttrice tv C ...