Catania – Prima eruzione del 2021 del Vulcano Etna in Sicilia (Video e Foto) (Di martedì 19 gennaio 2021) L’Etna torna a dare spettacolo con la Prima eruzione del 2021: doppio trabocco lavico dal cratere di Sud-Est. L’Etna ieri sera ha dato ancora spettacolo con una nuova eruzione, la Prima del 2021. Come sottolineato dall’INGV di Catania, a partire più o meno dalle 19.00 di ieri sera si sono verificati due diversi trabocchi lavici: il primo, prodotto Leggi su periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) L’torna a dare spettacolo con ladel: doppio trabocco lavico dal cratere di Sud-Est. L’ieri sera ha dato ancora spettacolo con una nuova, ladel. Come sottolineato dall’INGV di, a partire più o meno dalle 19.00 di ieri sera si sono verificati due diversi trabocchi lavici: il primo, prodotto

MoliPietro : Catania – Prima eruzione del 2021 del Vulcano Etna in Sicilia (Video e Foto) - wushurabbit : @EdmunFelicia e mica solo quelle... la prima volta che lo vidi rimasi innamorato del mercato del pesce di catania... - davidlupo95 : @Sig_Ceretti @EmaGiulianelli Manco io, giocatore che dovrebbe baciare dove cammina il Gasp: buon periodo a Catania… - frank_catania : RT @GabryHouse1: Siamo questi, siamo in difficoltà, i se ed i ma lasciateli perdere servono zero, serve abbracciare questa squadra e questi… - NuovoSud : Covid in Sicilia, 1.278 positivi e 38 morti: è prima in Italia per contagi -