Castellammare | Covid killer | muore noto commerciante della zona

Un'altra vittima di Covid a Castellammare di Stabia. E' morto Nadio De Rosa, noto commerciante e attivista del mondo associazionistico locale. Secondo quanto riportato dal Corrierino.it, l'uomo aveva contratto il coronavirus a dicembre. Tuttavia le sue condizioni erano progressivamente peggiorate, tanto da rendere necessario il ricovero all'ospedale Cotugno di Napoli.

"La festa di S. Catello trova la città di Castellammare e la nostra Chiesa diocesana alla ricerca di un futuro che sembra ancora lontano: la pandemia continua a tenerci bloccati e impauriti, anche se ...

Castellammare. Il Vescovo nel giorno di San Catello: «La città riparta dalle risorse naturali»

«Sarà una festa di San Catello diversa. Ormai abbiamo imparato a convivere con questa emergenza sanitaria che ci ha privati di momenti di condivisione importanti come quello della processione. La pand ...

