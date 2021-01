Caso Vaccini, il sindaco Beppe Sala risponde: “Mi cadono le braccia” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il primo cittadino milanese ha riposto per le righe alla proposta molto particolare della Moratti sulla distribuzione dei Vaccini. Beppe Sala (Facebook)Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha risposto ha traverso un noto social network alle parole del neo assessore lombardo al Welfare, Letizia Moratti. L’ex sindaco proprio della città di Milano, aveva infatti proposto una diversa distribuzione dei Vaccini su scala regionale. La Moratti chiede, di fatto, l’adozione del Pil, come criterio dominante per l’assegnazione delle dosi di vaccino, regione per regione. Insomma chi produce di più, si vaccina di più. Praticamente la stessa affermazione dell’europarlamentare leghista, che qualche settimana fa dichiarò che l’imprenditore lombardo ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021) Il primo cittadino milanese ha riposto per le righe alla proposta molto particolare della Moratti sulla distribuzione dei(Facebook)Ildi Milano,, ha risposto ha traverso un noto social network alle parole del neo assessore lombardo al Welfare, Letizia Moratti. L’exproprio della città di Milano, aveva infatti proposto una diversa distribuzione deisu scala regionale. La Moratti chiede, di fatto, l’adozione del Pil, come criterio dominante per l’assegnazione delle dosi di vaccino, regione per regione. Insomma chi produce di più, si vaccina di più. Praticamente la stessa affermazione dell’europarlamentare leghista, che qualche settimana fa dichiarò che l’imprenditore lombardo ...

Corriere : Test e vaccini agli amici: «Porta chi vuoi, li faccio pure ai gatti». Sospeso direttore sanitario - GaspareCaj : Non so se l'abbia detto veramente, in che circostanza. Gli concedo tutte le scusanti del caso. Ma solo la discussio… - ItalicaTestudo : RT @tempoweb: Allarme #vaccini nel #Lazio, slitta la consegna di 32mila dosi. Caso #Pfizer, vertice #Arcuri-#Regioni #vaccino #covid #19gen… - tempoweb : Allarme #vaccini nel #Lazio, slitta la consegna di 32mila dosi. Caso #Pfizer, vertice #Arcuri-#Regioni #vaccino… - CristinaDaRold : (mio) Non solo l'influenza si è praticamente arrestata, ma anche morbillo e rosolia. Ci sono anche i dati sulle co… -