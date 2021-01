Caso Girolamini | Marcello Dell' Utri assolto “Fatto non sussiste” | legali soddisfatti

(Di martedì 19 gennaio 2021) Arriva l'assoluzione per, in merito alla vicenda dele dei libri ricevuti da Marino De Caro

Caso Girolamini, Marcello Dell'Utri è stato assolto perchè il fatto non sussiste. Si chiude la vicenda dei libri donatigli de De Caro ...L’ex parlamentare di Forza Italia Marcello Dell’Utri è stato assolto con la formula ‘il fatto non sussiste’ dall’accusa di concorso in peculato in relazione all’appropriazione di 13 antichi volumi tra ...