Cashback, tutte le novità sui rimborsi: pagamenti più facili, commissioni, nuova app (Di martedì 19 gennaio 2021) Mentre si attendono i rimborsi del Cashback di Natale, che dovrebbero arrivare entro fine febbraio, il Cashback di Stato è entrato a pieno regime portando con sè alcune novità. Come la nuova versione dell'app Io, i pagamenti senza Pin e l'azzeramento delle commissioni. Vediamole insieme. nuova versione app Io PagoPa è pronta a lanciare il restyling dell'app Io con alcune importanti novità. Da un lato, verrà resa più facile l'attivazione delle carte co-badge, ovvero con un doppio circuito (tipo Pagobancomat e Maestro). Questo vuol dire che il contactless non sarà più un problema e non si rischierà di non vedersi riconosciuta la transazione. L'altra novità è che verranno abilitati sull'applicazione altri sistemi di ...

