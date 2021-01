Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 19 gennaio 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Per chi ama l’attualità e la politica programmi televisivi come Cartabianca e Dimartedì sono irrinunciabili. I due talk show, in onda stasera 19 gennaio 2021 rispettivamente su Rai 3 e La7, ogni settimana tentano di far luce, tramite report, interviste esclusive, servizi speciali e gli ospiti in studio, sulle dinamiche alla base delle principali trasformazioni economiche e sociali del nostro Paese con particolare attenzione alle tematiche che preoccupano maggiormente il pubblico italiano. Segui Termometro Politico su Google News Duellanti nella gara degli ascolti, i conduttori dedicheranno ampio spazio al Coronavirus, argomento che da un anno è divenuto il protagonista assoluto delle cronache di tutto il mondo, alla curva dei contagi e alle conseguenze finanziarie della ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 19 gennaio 2021) Per chi ama l’attualità e la politica programmi televisivi comesono irrinunciabili. I due talk show, in onda19rispettivamente su Rai 3 e La7, ogni settimana tentano di far luce, tramite report, interviste esclusive, servizi speciali e gliin studio, sulle dinamiche alla base delle principali trasformazioni economiche e sociali del nostro Paese con particolare attenzione alle tematiche che preoccupano maggiormente il pubblico italiano. Segui Termometro Politico su Google News Duellanti nella gara degli ascolti, i conduttori dedicheranno ampio spazio al Coronavirus, argomento che da un anno è divenuto il protagonista assoluto delle cronache di tutto il mondo, alla curva dei contagi e alle conseguenze finanziarie della ...

