Cardiochirurgia | il metodo di Severino Iesu alla ribalta mondiale

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno fa scuola nella chirurgia dell’arco aortico attraverso il luminareche ieri ha presentato, in un convegno internazionale con sei luminari del settore, la sua innovativa tecnica destinata a diventare un modello per altri medici. Si tratta di una protesi ibrida che serve a gestire uno degli interventi più difficili in, quella dell’arco aortico. La tecnica in due anni e mezzo ha visto 100 procedure di arco imponendosi per numeri e risultatiinternazionale. Salerno è oggi il centro in Italia che fa maggiori procedure di questo tipo scalzando anche Bologna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.