Capo della lobby anti-Trump si dimette: “Ricattava sessualmente giovani uomini” (Di martedì 19 gennaio 2021) Washington, 19 gen – John Weaver, co-fondatore del Lincoln Project, lobby fondata da repubblicani ed ex repubblicani nata con lo scopo di impedire la rielezione di Donald Trump, si dimette dopo aver ammesso di aver inviato messaggi “inappropriati” a diversi uomini. Weaver della lobby anti-Trump Secondo un rapporto di Forensic News, lo stratega politico, che ha moglie e figli, è accusato da almeno 30 giovani uomini di esibire i suoi legami politici e l’accesso a opportunità di lavoro di alto profilo “nel tentativo di ricevere favori sessuali”. Weaver in seguito ha rilasciato una dichiarazione in cui si scusava per le sue azioni dichiarandosi gay. “Sono dispiaciuto, la verità è che sono gay” “Agli uomini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 gennaio 2021) Washington, 19 gen – John Weaver, co-fondatore del Lincoln Project,fondata da repubblicani ed ex repubblicani nata con lo scopo di impedire la rielezione di Donald, sidopo aver ammesso di aver inviato messaggi “inappropriati” a diversi. WeaverSecondo un rapporto di Forensic News, lo stratega politico, che ha moglie e figli, è accusato da almeno 30di esibire i suoi legami politici e l’accesso a opportunità di lavoro di alto profilo “nel tentativo di ricevere favori sessuali”. Weaver in seguito ha rilasciato una dichiarazione in cui si scusava per le sue azioni dichiarandosi gay. “Sono dispiaciuto, la verità è che sono gay” “Agli...

