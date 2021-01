CAOS VACCINI/ "65mila dosi al giorno sono poche, per l’immunità ne servono 300mila" (Di martedì 19 gennaio 2021) In Italia vaccinato più di un milione di persone. Ma la campagna di VACCINI procede a una velocità 5 volte inferiore rispetto al piano indicato dal governo Leggi su ilsussidiario (Di martedì 19 gennaio 2021) In Italia vaccinato più di un milione di persone. Ma la campagna diprocede a una velocità 5 volte inferiore rispetto al piano indicato dal governo

BarbaFroid : CAOS #vaccini Da 1,78 euro a 14,67: perché i prezzi di una dose variano di 8 volte? - CCanadese : RT @CCanadese: Tagli nella distribuzione: conseguenze pesanti - maANDmo : @Jacknero62 @La7tv @TgLa7 @Quirinale Chi se ne frega di Salvini! Dopo un anno: 80 mila vittime, 460 milioni in banc… - maANDmo : @TgLa7 la verità: 460 milioni in banchi a rotelle, no cassa integrazione, no protocollo domiciliare che eviti ricov… - CCanadese : Tagli nella distribuzione: conseguenze pesanti -