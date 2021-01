Can Yaman: sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021? – FOTO – Scopro tutto qui (Di martedì 19 gennaio 2021) Can Yaman è un attore turco che sta riscuotendo tantissimo successo soprattutto in Italia. L’attore deve tutto il suo successo, almeno per il nostro Paese, al ruolo di Can Divit in Daydreamers – Le ali del sogno. Can Yaman è stato scelto come testimonial della pasta De Cecco accanto a Claudia Gerini, inoltre sarà il nuovo Sandokan accanto a Luca Argentero in una produzione tutta italiana. Ora pare che Amadeus abbia puntato gli occhi su lui. Secondo indiscrezioni Can Yaman sarà ospite nelle serate del Festival di Sanremo del 2021,e che addirittura il direttore artistico lo vorrebbe come ospite fisso. Sembrerebbe che la cosa sia già decisa e che quindi tutte le fans del ... Leggi su giornal (Di martedì 19 gennaio 2021) Canè un attore turco che sta riscuotendo tantissimo successo sopratin Italia. L’attore deveil suo successo, almeno per il nostro Paese, al ruolo di Can Divit in Daydreamers – Le ali del sogno. Canè stato scelto come testimonial della pasta De Cecco accanto a Claudia Gerini, inoltreil nuovo Sandokan accanto a Luca Argentero in una produzione tutta italiana. Ora pare che Amadeus abbia puntato gli occhi su lui. Secondo indiscrezioni Cannelle serate deldidel,e che addirittura il direttore artistico lo vorrebbe come. Sembrerebbe che la cosa sia già decisa e che quindi tutte le fans del ...

