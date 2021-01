Can Yaman e Diletta Leotta: nuove conferme sul presunto flirt (FOTO) (Di martedì 19 gennaio 2021) Sembra confermato il flirt tra l’attore turco Can Yaman e la show girl Diletta Leotta: nuovi dettagli sulla loro relazione Anche l’attore protagonista di DayDreamer e la conduttrice di Dazn non hanno ancora confermato il loro flirt in modo ufficiale, i loro gesti non lasciano dubbi. Sono ormai giorni che si parla di un legame L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 19 gennaio 2021) Sembra confermato iltra l’attore turco Cane la show girl: nuovi dettagli sulla loro relazione Anche l’attore protagonista di DayDreamer e la conduttrice di Dazn non hanno ancora confermato il loroin modo ufficiale, i loro gesti non lasciano dubbi. Sono ormai giorni che si parla di un legame L'articolo proviene da Leggilo.org.

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - Corriere : Carisma, muscoli e gentilezza: Can Yaman e Regé-Jean Page riscrivono il fascino maschile - Corriere : Chi è Can Yaman, l’attore turco nuovo Re Mida dello spettacolo: dagli studi in legge ... - patrizia1969 : RT @Le_Yamanine: ??E dalle pagine di @tvsorrisi arrivano le parole di #KabirBedi a favore di #CanYaman ?????? #Sandokan @LuxVide #LucaBernabe… - Gio61620614 : @Le_Yamanine @tvsorrisi @LuxVide @guldemcan @cuneytsayil @ilkerbilgi @samish80 @aydan_m_ @1Sanaat @c_ofcanyaman… -