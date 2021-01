Campionati Italiani Giovani, Lucia Isonni vince il titolo juniores fra le aspiranti (Di martedì 19 gennaio 2021) I Campionati Italiani Giovanili non smettono di riservare sorprese per lo sci di fondo bergamasco. La competizione tricolore ha infatti coronato il sogno di Lucia Isonni (Sci Club Schilpario) che, dopo aver sfiorato il podio in tecnica classica, ha conquistato il titolo aspiranti in skating. Al termine di una gara al cardiopalma, la 17enne di Schilpario ha preceduto di quattordici secondi la friulana Iris De Martin Pinter (Carabinieri, al secondo argento consecutivo) e di ventiquattro Nadine Laurent. Buona prestazione anche per Giulia Negroni (Sci Club 13 Clusone) e Cassandra Negroni (Ubi Banca Goggi), giunte al traguardo di Alfedena rispettivamente in nona e decima posizione. Fra le juniores da segnalare l’ottima prova di Giulia Cozzi che, dopo il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 gennaio 2021) Ili non smettono di riservare sorprese per lo sci di fondo bergamasco. La competizione tricolore ha infatti coronato il sogno di(Sci Club Schilpario) che, dopo aver sfiorato il podio in tecnica classica, ha conquistato ilin skating. Al termine di una gara al cardiopalma, la 17enne di Schilpario ha preceduto di quattordici secondi la friulana Iris De Martin Pinter (Carabinieri, al secondo argento consecutivo) e di ventiquattro Nadine Laurent. Buona prestazione anche per Giulia Negroni (Sci Club 13 Clusone) e Cassandra Negroni (Ubi Banca Goggi), giunte al traguardo di Alfedena rispettivamente in nona e decima posizione. Fra leda segnalare l’ottima prova di Giulia Cozzi che, dopo il ...

Ski_Nordik : RENATO PASINI HA “PROVATO” A CLUSONE IL TRACCIATO DEI CAMPIONATI ITALIANI SPRINT - - maxbunker : @AntoLello2 No, affatto, a me da noia lo schifo che vedo. Poi sono sorpreso che molti tifosi del Milan credano sul… - LucaGMurrone : Quanto sono scarsi gli arbitri italiani? Quanto? C'è un #Abisso rispetto agli altri campionati europei. #CagliariMilan - eleagiorgi : RT @atleticaitalia: #atletica #marcia Ostia tricolore: in marcia per i primi titoli 2021 ?? Sabato i Campionati italiani della 50 km maschi… - FondoItalia : Fondo - Renato Pasini descrive la pista dei Campionati Italiani Assoluti e Giovanili sprint e team sprint -

Ultime Notizie dalla rete : Campionati Italiani Campionati italiani di boxe, la Liguria sale sul ring Il Secolo XIX Coppa Italia, Roma-Spezia: la squadra di Fonseca è nettamente favorita

Per ora la Coppa Italia sta andando secondo i pronostici, tutte le big hanno infatti raggiunto i quarti, tranquillamente alla portata anche dei giallorossi. Fonseca darà spazio a diverse seconde linee ...

Milan, Danzé: "L'Italia tornerà a sfornare grandi talenti". AUDIO!

Paolo Danzè, responsabile del Milan U18 e U19, è intervenuto in diretta nel corso di Scanner su TMW Radio: "Speriamo di poter ripartire con la Primavera, anche se ...

Per ora la Coppa Italia sta andando secondo i pronostici, tutte le big hanno infatti raggiunto i quarti, tranquillamente alla portata anche dei giallorossi. Fonseca darà spazio a diverse seconde linee ...Paolo Danzè, responsabile del Milan U18 e U19, è intervenuto in diretta nel corso di Scanner su TMW Radio: "Speriamo di poter ripartire con la Primavera, anche se ...