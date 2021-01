Calendario Pensioni Febbraio 2021 | pagamento anticipato | date e cedolino

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 19 gennaio 2021) Mancano pochi giorni all’inizio deldelledi, vediamo tutte le novità ed ilcompleto dei pagamenti. Come di consueto leper chi riceve direttamente il bonifico tramite banca saranno diverse rispetto a chi si dovrà recare direttamente negli uffici postali. Per chi infatti deve ritirare la pensione direttamente in un ufficio di Poste Italiane i giorni in cui recarsi sono quelli tra il 25 gennaio e il 30 gennaio.Il giorno preciso dipende come nei mesi scorsi dall’iniziale del proprio cognome.per poste e banca Le Poste in accordo con l’INPS hanno deciso di ...