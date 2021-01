Calenda insiste: 'Conte se ne vada, spazio al fronte repubblicano' (Di martedì 19 gennaio 2021) Il leader di Azione Carlo Calenda ha dichiarato in un'intervista per 'La Voce Repubblicana' che "serve un Governo sostenuto da una maggioranza più ampia che si riconosca nei valori europei, composto ... Leggi su globalist (Di martedì 19 gennaio 2021) Il leader di Azione Carloha dichiarato in un'intervista per 'La Voce Repubblicana' che "serve un Governo sostenuto da una maggioranza più ampia che si riconosca nei valori europei, composto ...

Il leader di Azione: "Non possiamo permetterci la confusione gestionale, condita di retorica stucchevole, che questo Governo ci ha propinato in questi mesi" ...

Che poi, in fondo, nello scontro Calenda-Mastella sono diversi anche i codici. Il leader di Azione Carlo Calenda, infatti, ha deciso di dare conto di una telefonata ricevuta dal sindaco di Benevento s ...

