Calciomercato | Torreira può essere il sostituto di Eriksen Parma vicino a Benatia

(Di martedì 19 gennaio 2021) L' Inter valuta eventuali alternative a Christian. Il danese, che continua a trovare poco spazio e soprattutto non riesce ad imporsi nel modulo di Conte , resta in attesa di offerte dall'...

Toro_News : ? | CALCIOMERCATO Gli ultimi movimenti di mercato delle altre squadre di #SerieA - passione_inter : La Stampa - Torreira può rompere il prestito con l'Atletico: idea Inter se parte Eriksen - - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Inter, in arrivo il vice Brozovic? La Stampa: 'I nerazzurri si stanno muovendo con decisione' - - ParisioGiovanni : Rumors #Calciomercato : idea scambio di presiti con l’#Arsenal: #Eriksen per #Torreira Voi lo fareste? #FCIM - infoitsport : Calciomercato Fiorentina, Torreira può arrivare: la conferma da parte dell’Arsenal -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torreira

Roma, 19 gennaio 2021 - L' Inter valuta eventuali alternative a Christian Eriksen. Il danese, che continua a trovare poco spazio e soprattutto non riesce ad imporsi nel modulo di Conte, resta in attes ...Il mercato dell'Inter, potrebbe avere qualche sorpresa in entrata, con un nome nuovo che è circolato nella giornata di oggi ...