Calciomercato Reggina: Iemmello è il sogno (Di martedì 19 gennaio 2021) Reggina a +1 sulla zona playout e reduce da due sconfitte consecutive. La squadra di mister Baroni si trova in emergenza totale nel reparto avanzato, tra infortuni e cessioni. Gli obiettivi per quanto riguarda il Calciomercato sono due attaccanti. Il sogno si chiama Pietro Iemmello, centravanti di proprietà del Benevento, attualmente in prestito agli spagnoli del Las Palmas. Cosa succede in casa Reggina La Reggina occupa attualmente la 15a posizione in classifica con un punto di vantaggio sulla zona playout. L’inizio di campionato degli amaranto non è stato dei migliori con mister Toscano in panchina. L’allenatore protagonista della promozione in B è stato esonerato dopo 12 giornate con la squadra nelle parti basse della classifica. La scelta del nuovo mister è ricaduta su Marco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021)a +1 sulla zona playout e reduce da due sconfitte consecutive. La squadra di mister Baroni si trova in emergenza totale nel reparto avanzato, tra infortuni e cessioni. Gli obiettivi per quanto riguarda ilsono due attaccanti. Ilsi chiama Pietro, centravanti di proprietà del Benevento, attualmente in prestito agli spagnoli del Las Palmas. Cosa succede in casaLaoccupa attualmente la 15a posizione in classifica con un punto di vantaggio sulla zona playout. L’inizio di campionato degli amaranto non è stato dei migliori con mister Toscano in panchina. L’allenatore protagonista della promozione in B è stato esonerato dopo 12 giornate con la squadra nelle parti basse della classifica. La scelta del nuovo mister è ricaduta su Marco ...

carpifc1909 : ???? | UFFICIALE: Hachim Mastour è un nuovo giocatore del Carpi F.C. 1909 Il trequartista arriva con la formula d… - citynowit : “Ci sarà ancora tanto da fare tra operazioni in entrata ed uscita ” - CosenzaChannel : ?? #CALCIOMERCATO | Triplo affare per il #Lecce: Pisacane, Hjulmand e Nikolov. La Salernitana soffia Sy alla… - citynowit : “Il Direttore Generale annuncia in diretta l'ultimo acquisto ” - TUTTOJUVE_COM : Genoa, nelle prossime ore firma Petrelli. Poi andrà in prestito alla Reggina -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Reggina Calciomercato Reggina: quello che può succedere in settimana CityNow Reggina, in arrivo Lakicevic

La Reggina ha praticamente chiuso per il terzino destro Ivan Lakicevic. Lo sostiene la Gazzetta del Sud, precisando che ieri ci sarebbe stato il passo decisivo per portare l’ex Genoa e Venezia in riva ...

CdS: “Salernitana, colpo Sy. La Reggina insiste per Iemmello”

Consueto spazio dedicato al mercato della Serie B sulle pagine del Corriere dello Sport. “Colpo Salernitana, è Sanasi Sy l’esterno per Castori”. La Salernitana corre ai ripari dopo la pesante sconfit ...

La Reggina ha praticamente chiuso per il terzino destro Ivan Lakicevic. Lo sostiene la Gazzetta del Sud, precisando che ieri ci sarebbe stato il passo decisivo per portare l’ex Genoa e Venezia in riva ...Consueto spazio dedicato al mercato della Serie B sulle pagine del Corriere dello Sport. “Colpo Salernitana, è Sanasi Sy l’esterno per Castori”. La Salernitana corre ai ripari dopo la pesante sconfit ...