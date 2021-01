Calciomercato Reggiana, per la difesa piace Mazzotta (Di martedì 19 gennaio 2021) La Reggiana non sta certo attraversando un momento facile. Gli emiliani, usciti sconfitti anche nel match di ieri sera contro la Spal (2-0 il risultato finale) si trovano attualmente in piena zona retrocessione. 15 è il numero dei punti in classifica e delle reti messe a segno. 31 è il numero delle reti subite. Sarà di vitale importanza intervenire tempestivamente sul mercato per evitare di tornare dopo un solo anno negli inferi della Serie C. Oltre che di un rinforzo in attacco, gli emiliani sono a caccia di un difensore: un profilo che piace molto nella corsia sinistra è quello di Antonio Mazzotta, che attualmente veste la maglia del Crotone. Reggiana, obiettivo difensore: si pensa a Mazzotta Classe ’89, Antonio Mazzotta è un terzino sinistro, anche se è stato precedentemente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Lanon sta certo attraversando un momento facile. Gli emiliani, usciti sconfitti anche nel match di ieri sera contro la Spal (2-0 il risultato finale) si trovano attualmente in piena zona retrocessione. 15 è il numero dei punti in classifica e delle reti messe a segno. 31 è il numero delle reti subite. Sarà di vitale importanza intervenire tempestivamente sul mercato per evitare di tornare dopo un solo anno negli inferi della Serie C. Oltre che di un rinforzo in attacco, gli emiliani sono a caccia di un difensore: un profilo chemolto nella corsia sinistra è quello di Antonio, che attualmente veste la maglia del Crotone., obiettivo difensore: si pensa aClasse ’89, Antonioè un terzino sinistro, anche se è stato precedentemente ...

La Reggiana è a caccia di un rinforzo per la corsia sinistra. Un profilo che piace agli emiliani è quello di Antonio Mazzotta del Crotone.

