Calciomercato Parma, sogno Vazquez: arrivano segnali positivi (Di martedì 19 gennaio 2021) Calciomercato Parma: i gialloblù hanno messo nel mirino Franco Vazquez e nelle ultime ore sarebbero arrivati segnali incoraggianti Kyle Krause, presidente del Parma, ha promesso a Roberto D’Aversa un mercato di gennaio di qualità e vuole rispettare la parola data. Ha dato mandato al d.s. Carli di trovare un fantasista che avrebbe preso ora il nome di Franco Vazquez. L’argentino non si sente più protagonista al Siviglia ed è in scadenza di contratto. I contatti si sono stati avviati e, come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo una iniziale riserva del Mudo per valutare anche altre opzioni, sarebbero arrivati segnali incoraggianti dall’entourage dell’argentino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021): i gialloblù hanno messo nel mirino Francoe nelle ultime ore sarebbero arrivatiincoraggianti Kyle Krause, presidente del, ha promesso a Roberto D’Aversa un mercato di gennaio di qualità e vuole rispettare la parola data. Ha dato mandato al d.s. Carli di trovare un fantasista che avrebbe preso ora il nome di Franco. L’argentino non si sente più protagonista al Siviglia ed è in scadenza di contratto. I contatti si sono stati avviati e, come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo una iniziale riserva del Mudo per valutare anche altre opzioni, sarebbero arrivatiincoraggianti dall’entourage dell’argentino. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Chiuse due trattative da parte del #Milan: #Conti va a #Parma, #Tomori arriva dal #Chelsea - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO PARMA, È FATTA PER ANDREA CONTI DAL MILAN Arriva in prestito con obbligo di riscatto… - DiMarzio : Il #Parma avanza per Todibo - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: Calciomercato, Parma scatenato: obiettivi Todibo, Fazio e Vazquez - sportli26181512 : Fiorentina, discorso aperto con il Parma: Inglese e Pulgar nomi caldi: Daniele Pradè, ds della Fiorentina, in quest… -