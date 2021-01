Calciomercato Parma, è il giorno di Conti, si complica Benatia: le ultime (Di martedì 19 gennaio 2021) È un Parma in totale rivoluzione quello targato Roberto D’Aversa. A meno di due settimane dalla chiusura della sessione invernale di mercato, i ducali hanno chiuso per Conti e sono in trattativa per riportare in Italia Benatia. Il difensore del Milan, impegnato proprio ieri con i rossoneri nell’impegno contro il Cagliari, è atteso a Parma già nella giornata di oggi. Per l’ex Juve si dovrà invece aspettare la risoluzione anticipata del contratto con l’Al-Duhail, ma la società Continua a guardarsi intorno in caso di fumata nera. L’obiettivo è avere nuove forze a disposizione già contro la Lazio in Coppa Italia. Ecco le ultime dal Calciomercato del Parma. A Parma per rinascere, Conti atteso in giornata Andrea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) È unin totale rivoluzione quello targato Roberto D’Aversa. A meno di due settimane dalla chiusura della sessione invernale di mercato, i ducali hanno chiuso pere sono in trattativa per riportare in Italia. Il difensore del Milan, impegnato proprio ieri con i rossoneri nell’impegno contro il Cagliari, è atteso agià nella giornata di oggi. Per l’ex Juve si dovrà invece aspettare la risoluzione anticipata del contratto con l’Al-Duhail, ma la societànua a guardarsi intorno in caso di fumata nera. L’obiettivo è avere nuove forze a disposizione già contro la Lazio in Coppa Italia. Ecco ledaldel. Aper rinascere,atteso in giornata Andrea ...

