Calciomercato Napoli | il Parma scarica Malcuit | la Fiorentina si fa avanti per lui

A pochi passi dalla linea del traguardo sfuma il passaggio di Kevin Malcuit dal Napoli al Parma. Le due società, d'accordo praticamente su tutto, non sono riuscite a trovare la quadra sugli ultimi dettagli e l'affare è saltato in maniera a dir poco inaspettata. Il giocatore partenopeo comunque andrà via anche perché su di lui

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, Milik al Marsiglia si sta complicando: i dettagli Sport Fanpage KAPPA - Caruso: "Il Napoli non può fare a meno di Demme"

Enrico Caruso, responsabile vendite della Kappa in Campania, è intervenuto ai microfoni de "I Tirapietre", sulle frequenze di Radio Amore Campania. Ecco quanto evidenziato: "Maglia del Napoli contro l ...

Juventus-Napoli, i convocati di Gennaro Gattuso: out Fabian Ruiz, c’è Petagna

Juventus-Napoli, i convocati del tecnico azzurro Gennaro Gattuso: out Fabian Ruiz, c'è Petagna per il match di Supercoppa Italiana contro la Juventus ...

