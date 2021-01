Calciomercato Milan – Mandzukic, scelto il 9. Oggi la firma | LIVE NEWS (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan LIVE - Mario Mandzukic, ex Juventus, diventerà in queste ore, ufficialmente, un nuovo calciatore del Milan Calciomercato Milan – Mandzukic, scelto il 9. Oggi la firma LIVE NEWS Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Mario, ex Juventus, diventerà in queste ore, ufficialmente, un nuovo calciatore delil 9.laPianeta

AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - AntoVitiello : ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato… - infoitsport : LIVE Calciomercato Milan, notizie in tempo reale: Manduzkic-day, visite finite. Conferme su Firpo - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @MarioMandzukic9, scelto il 9. Oggi la firma | #LIVE #NEWS - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -