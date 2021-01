Calciomercato Milan, Mandzukic ha firmato: avrà la maglia numero 9. L’annuncio del club (Di martedì 19 gennaio 2021) È ufficiale, Mario Mandzukic è un nuovo calciatore del Milan.Dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri, questa mattina l'attaccante croato ha firmato nella sede del club un contratto fino al termine della stagione, con un'opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League e di raggiungimento di un determinato numero di presenze. embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKOZA1RgQwO/?igshid=100yyp8pcx70b"L'ex attaccante della Juventus, che andrà dunque a rinforzare il pacchetto offensivo del Milan di Stefano Pioli - attualmente primo in classifica con 43 punti -, indosserà la casacca numero 9.Di seguito, l'annuncio del club rossonero."AC Milan comunica di aver acquisito il diritto ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) È ufficiale, Marioè un nuovo calciatore del.Dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri, questa mattina l'attaccante croato hanella sede delun contratto fino al termine della stagione, con un'opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League e di raggiungimento di un determinatodi presenze. embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKOZA1RgQwO/?igshid=100yyp8pcx70b"L'ex attaccante della Juventus, che andrà dunque a rinforzare il pacchetto offensivo deldi Stefano Pioli - attualmente primo in classifica con 43 punti -, indosserà la casacca9.Di seguito, l'annuncio delrossonero."ACcomunica di aver acquisito il diritto ...

